На Запорожской АЭС начался ремонт линий электропередачи
После трехнедельного отсутствия электроснабжения на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) начались работы по восстановлению поврежденных линий электропередачи. Это следует из публикации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в X.
Проведение ремонтных работ стало возможным после «установления локальных зон прекращения огня», отметил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. В агентстве подчеркнули, что восстановление внешнего энергоснабжения ЗАЭС критически важно для обеспечения ядерной безопасности. Российская и украинская стороны конструктивно взаимодействовали, чтобы обеспечить продолжение сложного ремонтного плана, добавили в МАГАТЭ.
В конце сентября из-за обстрелов ЗАЭС оказалась отключена от внешнего электроснабжения. С этого момента питание станции осуществлялось от резервных дизель-генераторов.
16 октября гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что для восстановления электроснабжения на ЗАЭС Россия вела переговоры с Украиной о введении «режима тишины». По его словам, проведение ремонтных работ может занять шесть-семь дней.