Как будет контролироваться исполнение закона

За исполнением закона Кипра 149(I)/2025 «О криминализации нарушения ограничительных мер союза» должны следить полиция, таможенный департамент и «каждый правоохранительный орган», отмечает руководитель практики международного комплаенса Orion Роман Хаминский. Полиция Кипра вправе сотрудничать с компетентными органами других государств ЕС, а также с Европолом, Европейской прокуратурой и Европейской комиссией в рамках их компетенций в борьбе с уголовными преступлениями. Как часть санкционной реформы отдельным законом 150(I)/2025 было создано Национальное управление по обеспечению соблюдения санкций (NSIU/EMEK) при Минфине Кипра. EMEK — это орган для обмена информацией о случаях нарушения санкций, ему предписано выявлять нарушения, координировать расследования и передавать дела в полицию и прокуратуру для уголовного преследования.

Анна Занина