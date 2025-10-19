Возможности для «выезда» компаний с Кипра

Из-за санкций зарегистрированные на Кипре компании зачастую не могут получить необходимые для «выезда» в другую юрисдикцию документы — например, для выхода подсанкционных компаний из реестра юрлиц нужно разрешение специальной комиссии, получить которое нередко затруднительно. В связи с этим до конца года действует российский упрощенный порядок «переезда» в специальные административные районы (САР) без предоставления отдельных документов или вовсе на основании лишь копии решения совета директоров о смене компанией личного закона. Этот порядок сейчас планируется продлить еще на год.

Как отмечает партнер Б1 Марина Белякова, упрощенная процедура использовалась некоторыми компаниями в сложных ситуациях. Но, зарегистрировавшись в РФ, они имеют сложности с выпиской из Кипра и существуют параллельно в двух юрисдикциях, что создает ряд юридических и налоговых проблем. Отметим, в САР на 1 октября было зарегистрировано 515 резидентов. В Минэкономики “Ъ” сообщили, что прирост количества участников этих районов за 2024–2025 год составил около 80%.

Евгения Крючкова