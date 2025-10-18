В США задержан подозреваемый в причастности к атаке «Хамас» в 2023 году

В американском штате Луизиана задержали 33-летнего Махмуда Амина Якуба Аль-Мухтади, которого подозревают в причастности к атаке палестинского движения «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Минюста США.

По информации ведомства, в тот день оперативник военного крыла «Демократического фронта освобождения Палестины» вооружился, собрал соратников и пересек границу Израиля, чтобы участвовать в нападении.

Подозреваемый оказался в США 12 сентября 2024 года, предоставив недостоверные сведения в заявлении на получение американской визы. В том числе он не сообщил о своей связи с палестинским движением.