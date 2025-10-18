Ярославская область продала газораспределительную инфраструктуру за 1 млрд

Ярославская область продала 2168 наземных и подземных газопроводов АО «Газпром газораспределение». Реализация газораспределительной инфраструктуры была впервые проведена в регионе, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Стоимость объектов составила 1 млрд руб. До этого сетями владела область, она же занималась ремонтом и обслуживанием, хотя объекты использовались по договорам безвозмездного пользования.

«Передача сетей профильной организации гарантирует профессиональное обслуживание и бесперебойное и качественное газоснабжение жителей области»,— написал господин Евраев.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что Рыбинск в сентябре получил из областного бюджета 1,034 млрд руб. для погашения долгов МУП «Теплоэнерго» и «Рыбинской генерации» за газ. Уточнялось, что на эти средства впоследствии «Газпром» и выкупит сети.

Алла Чижова