Рыбинск направит свыше 1 млрд рублей на погашение долга за газ

Рыбинск получил из областного бюджета 1,034 млрд руб., средства будут направлены на погашение долгов предприятий теплоснабжения за газ. Вопрос обсудили 12 сентября на внеочередном заседании муниципального совета города.

Город получил средства 11 сентября, поэтому нужно было внести изменения в бюджет. По словам главы Рыбинска Дмитрия Рудакова, за полученные средства Газпром выкупит сети газоснабжения.

«Это первый случай такой мощной поддержки области. Что такое деньги? Это оцененные сети. Рыбинск один из первых передал сети год назад. Вот эта сумма — это оценка сетей, которые будет покупать Газпром. И эти деньги пойдут на погашение»,— сказал глава города Дмитрий Рудаков на заседании.

Речь идет о долгах МУП «Теплоэнерго» и «Рыбинской генерации» за газ. Также господин Рудаков внес на рассмотрение вопрос согласования решения о заключении договоров перевода долга перед ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» на другие организации.

«Договоры планируется заключить в связи с расторжением концессионного соглашения и в целях урегулирования вопросов, связанных с погашением кредиторской задолженности теплоснабжающих предприятий Рыбинска перед ООО "Газпром Межрегион Газ Ярославль" за поставленный природный газ за счет безвозмездных поступлений»,— сообщила начальник юридического отдела администрации Рыбинска Анастасия Мосичева.

На рассмотрение депутатов выносился не вопрос согласования как таковой сделки, а согласование возможности принятия такого решения. Договоров будет несколько, так как задолженность возникала в разные периоды и регулируется разными документами.