В ходе операции «Розыск» на Урале выявили 49 осужденных, уклоняющихся от наказания

В Свердловской области в ходе операции «Розыск» выявили 49 осужденных граждан, уклоняющихся от наказания, сообщила пресс-служба ГУФСИН по региону. Задержанные совершили такие преступления, как незаконный оборот наркотиков, мошенничество, разбои и грабежи.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ ГУФСИН по Свердловской области

«Они уклонялись от уголовных наказаний, таких как исправительные и обязательные работы, условное лишение свободы, ограничение свободы. Были осужденные, не явившиеся к месту отбывания наказания самостоятельно — в исправительные центры, колонии-поселения»,— пояснили в пресс-службе. Оперативно-профилактическое мероприятие прошло с 15 по 16 октября.

Одного осужденного по ч. 2 ст. 115 УК РФ (побои) задержали в заброшенном подвале в Нижней Туре. Другого, получившего один год лишения свободы в колонии-поселении по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения), обнаружили на чердаке частного дома около Асбеста. Во время задержания он пытался сбежать, оказал сопротивление, но был нейтрализован. «Он скрывался от служителей закона на протяжении трех лет, постоянно меняя место жительства, официально не работал, в дневное время на улицу не выходил»,— рассказали в пресс-службе.

В Нижнем Тагиле задержана гражданка, которая была осуждена по ст. 228 УК РФ (оборот наркотиков) к восьми годам и шести месяцам лишения свободы, но оглашение приговора не явилась и была объявлена в федеральный розыск.

Напомним, сейчас в розыске находится Александр Быков — один из двух насильников несовершеннолетней, сбежавших перед вынесением приговора в Алапаевске. О задержании его подельника Александра Шаньгина стало известно 13 октября — его обнаружили в доме родственников, где он прятался под диваном.

Алексей Буров