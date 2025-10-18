Bloomberg: ЕС хочет отправить Стубба на саммит Путина и Трампа в Будапеште

Лидеры европейских стран пытаются добиться для ЕС места за столом переговоров по Украине, так как последние контакты Дональда Трампа с Владимиром Путиным свели на нет все их предыдущие усилия по поддержке Киева. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники среди европейских «официальных лиц».

Один из собеседников агентства заявил, что президент Финляндии Александр Стубб «должен каким-то образом присутствовать в Венгрии» — на новой встрече президентов США и России. Именно господин Стубб сыграл ключевую роль на переговорах в Белом доме после августовского саммита на Аляске, пояснил источник. Лидеры ЕС должны занять твердую позицию и найти способы противодействовать влиянию Владимира Путина на Дональда Трампа, добавил он.

Пока неясно, пригласит ли президент США украинского коллегу Владимира Зеленского присоединиться к переговорам в Будапеште, отмечает Bloomberg. Но, по словам источников, «выбор места встречи вызвал беспокойство» в Европе касательно возможного итога будущих переговоров. Один из высокопоставленных европейских чиновников выразил надежду на то, что Дональд Трамп «вспомнит, что после саммита на Аляске Путин сделал нечто противоположное тому, на что тот надеялся».

Politico писало, что президент США «сблизился» с Украиной именно после встречи с президентом РФ в Анкоридже. Источники издания утверждали, что американскому лидеру не понравились выводы СМИ — они сочли тот саммит «триумфом Путина».