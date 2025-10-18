Трамп оценил пресс-секретаря Белого дома после фразы про «твою маму» на брифинге

Президент США Дональд Трамп заявил, что губы пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт «двигаются, как пулемет». Он сделал это заявление после того, как госпожа Левитт нагрубила журналисту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Издание HuffPost вчера спросило пресс-секретаря, кто именно выбрал Венгрию для будущего саммита Дональда Трампа и Владимира Путина. На это Кэролайн Левитт ответила: «Твоя мама». Ее спросили, считает ли она этот ответ смешным.

«Мне смешно, что ты считаешь себя журналом. Ты — крайне левый писака, которого никто не воспринимает всерьез, включая твоих коллег в СМИ, просто они не говорят тебе об этом в лицо. Перестань задавать мне свои лицемерные, предвзятые и бредовые вопросы»,— сказала госпожа Левитт.

В ходе общения с журналистами на борту своего самолета Air Force One господин Трамп задался вопросом, следует ли ему сменить пресс-секретаря. Он пришел к выводу, что «этого никогда не произойдет», и сопроводил ответ комментариями о ее внешности. «Это лицо... и эти губы, они двигаются как пулемет, не так ли?» — добавил президент США.

Кэролайн Левитт исполняла обязанности пресс-секретаря президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году. После вступления в должность во второй раз в январе 2025-го он назначил ее пресс-секретарем Белого дома.