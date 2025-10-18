КПП «Рафах» со стороны Газы будут контролировать палестинская администрация и ЕС

Силы безопасности Палестинской национальной администрации (ПНА) и миссия Евросоюза (ЕС) будут контролировать палестинскую сторону КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа. Об этом сообщил губернатор египетской провинции Северный Синай Халед Мугауир.

«У КПП "Рафах" — две стороны. Ответственность за палестинскую часть несут ПНА и миссия ЕС»,— рассказал ТАСС господин Мугауир.

Израиль и палестинское движение «Хамас» подписали соглашение о завершении войны 13 октября. В рамках мирного урегулирования «Хамас» отпустил израильских заложников, а Израиль — палестинских заключенных. Стороны обмениваются телами погибших.

