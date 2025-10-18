За лето в Свердловскую область было совершено 1,2 млн туристических поездок

За три летних месяца туристы совершили 1,2 млн поездок в Свердловскую область, где посещали города, природные парки и заповедники, сообщил губернатор Денис Паслер в telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скалы на берегах реки Исети

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Скалы на берегах реки Исети

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По его прогнозам, по итогам года будет совершено более 3,3 млн турпоездок. «К нам приезжают не только из соседних регионов, но и из Москвы и Санкт-Петербурга. Урал гостеприимно встречает и иностранных туристов — из Китая, стран СНГ и Европы»,— написал господин Паслер, отметив, что Свердловская область входит в топ-10 наиболее популярных у туристов регионов России.

У туристов популярны такие города, как Екатеринбург, Нижний Тагил, Невьянск, Сысерть, Ирбит. «Большое количество гостей предпочитает активный отдых и отправляется на сплавы по рекам Исеть, Чусовая и Серга. Для тех, кто любит самостоятельные путешествия, разработано 34 различных маршрута»,— рассказал Денис Паслер.

Он напомнил, что в Свердловской области с начала года уже прошло более 300 масштабных мероприятий. Среди них: фестивали Ural Music Night, «Движение», Ирбитская ярмарка и другие.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области разрабатывают новые туристические маршруты для привлечения гостей из Китая, Ближнего Востока и стран СНГ.

Алексей Буров