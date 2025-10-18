Овечкин забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

«Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Миннесоту» со счетом 5:1. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил первую шайбу в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей также отличились Дилан Строум (18, 52), Алексей Протас (38) и Том Уилсон (59). У проигравших шайбу забросил Маркус Юханссон (37). Овечкин довел общее количество голов в регулярных чемпионатах до 898.

Россиянин прервал личную антирекордную серию. Для Овечкина это также была 567-я шайба в равных составах в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он обошел канадского форварда Горди Хоу (566) и занимает второе место, уступая канадцу Уэйну Гретцки (617).

«Вашингтон» располагается на второй строке в турнирной таблице Столичного дивизиона, получив 8 очков в 5 матчах. «Миннесота» занимает последнюю строчку с 4 очками. В следующем матче 19 октября «Вашингтон» примет «Ванкувер», «Миннесота» в тот же день на выезде сыграет с «Филадельфией».