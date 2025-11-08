Сегодня исполняется 55 лет председателю совета директоров УК «Эльга» Альберту Авдоляну

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Альберт Авдолян

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Альберт Авдолян

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет продюсер, композитор, народный артист РФ Игорь Крутой:

— Уважаемый Альберт Аликович! Поздравляю Вас с днем рождения! Ваши профессионализм, мудрость, преданность делу, стремление достигать новых высот вдохновляют Ваших коллег и соратников. Благодаря Вашему опыту и руководству компания успешно движется вперед. Желаю Вам неиссякаемой энергии для реализации самых масштабных планов. Пусть каждый день приносит радость и новые возможности. Крепкого здоровья Вам и близким, благополучия и процветания!

9 ноября исполняется 73 года предпринимателю и общественному деятелю Геннадию Тимченко

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Тимченко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Геннадий Тимченко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет руководитель Севастопольского государственного театра оперы и балета, заслуженный артист РФ Ильдар Абдразаков:

— Уважаемый Геннадий Николаевич, примите мои искренние поздравления с днем рождения! Ваша деятельность восхищает своим масштабом: развитие крупнейших энергетических и инфраструктурных проектов, отечественного спорта и грандиозная работа Фонда Тимченко, который вот уже 15 лет ведет столь значимую работу. Ваше служение русской культуре — это настоящее меценатство в лучших традициях: Вы не только поддерживаете искусство, но открываете дорогу новым проектам и даете возможность им состояться. Спасибо за Вашу веру в творчество и поддержку культурных инициатив! Пусть каждое Ваше начинание и впредь приносит добрые плоды. Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и воплощения всех грандиозных замыслов!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»