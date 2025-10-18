Три человека погибли из-за взрыва на военном заводе в Башкирии

Три человека погибли в результате взрыва на пороховом заводе «Авангард» в Стерлитамаке, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Башкирии Андрея Назарова. Всего, по данным агентства, пострадали девять человек.

Взрыв на предприятии госкорпорации «Ростех» произошел накануне вечером. К полуночи было известно о восьми пострадавших. Цех нитроузла, где случился инцидент, потерпел значительные повреждения. Причина пока не установлена. СКР возбудил уголовное дело по признакам нарушений требований промышленной безопасности, повлекших вред здоровью человек (ч. 1 ст. 217 УК РФ)

Идэль Гумеров