Аэропорт Уфы возобновил работу

Аэропорт Уфы возобновил прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация. Ограничения действовали четыре с половиной часа. За это время на запасные аэродромы ушли пять самолетов.

В общей сложности в течение ночи в России ограничивали работу восемь аэропортов: Калуги, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Сочи, Саратова, Тамбова, Ульяновска и Ярославля. Подобные меры применяют на фоне атак БПЛА. По данным Минобороны, за ночь силы ПВО сбили 21 БПЛА над 12 российскими регионами.