США отправят в неоплачиваемый отпуск персонал, обслуживающий ядерный арсенал

Администрация президента США из-за шатдауна правительства отправит в неоплачиваемый отпуск с 20 октября примерно 1,4 тыс. сотрудников, которые обслуживают ядерный арсенал страны. Работать продолжат около 400 человек, передает Reuters.

Министр энергетики США Крис Райт ранее заявил, что под сокращения могут попасть десятки тысяч подрядчиков и штатных сотрудников. В их числе служащие, которые «имеют решающее значение для модернизации ядерного арсенала» Соединенных Штатов.

Правительство США приостановило работу 1 октября из-за разногласий Республиканской и Демократической партий по поводу правительственных расходов в новом финансовом году. Около 1,4 млн госслужащих ушли в неоплачиваемые отпуска. Сотрудники критически важных отраслей, в числе которых медики и пограничники, работают без зарплаты.

