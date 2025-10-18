Дмитриев: обсуждение тоннеля между Россией и США начинается

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил о начале обсуждения строительства тоннеля, который соединит Россию и США через Берингов пролив.

«Обсуждение тоннеля начинается»,— написал Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Ранее глава РФПИ обратился к американскому миллиардеру Илону Маску с предложением построить тоннель «Путин-Трамп», который бы соединил Россию и Аляску. По его словам, строительство переправы займет менее восьми лет, а стоимость проекта составит около $8 млрд. Президент США Дональд Трамп назвал идею интересной.