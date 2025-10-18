Девять аэропортов России приостановили работу с начала ночи

Росавиация сообщила, что ограничения на прием и отправку самолетов действуют в аэропортах Нижнего Новгорода, Сочи, Калуги, Ярославля, Пензы, Самары и Ульяновска. Примерно на три часа работу приостанавливал аэропорт Саратова.

Аэропорт Саратова возобновил работу в 2:18 мск, написал представитель ведомства Артем Кореняко в Telegram-канале. За время действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет.

Примерно с 23:00 мск действуют ограничения на работу аэропорта Тамбова.

Более чем в 10 регионах России объявлена угроза атаки беспилотников.