Девять аэропортов России приостановили работу с начала ночи
Росавиация сообщила, что ограничения на прием и отправку самолетов действуют в аэропортах Нижнего Новгорода, Сочи, Калуги, Ярославля, Пензы, Самары и Ульяновска. Примерно на три часа работу приостанавливал аэропорт Саратова.
Аэропорт Саратова возобновил работу в 2:18 мск, написал представитель ведомства Артем Кореняко в Telegram-канале. За время действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет.
Примерно с 23:00 мск действуют ограничения на работу аэропорта Тамбова.
Более чем в 10 регионах России объявлена угроза атаки беспилотников.