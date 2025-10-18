Аэропорты Сочи и Тамбова приостановили работу

Росавиация сообщила, что аэропорт Тамбова приостановил прием и отправку самолетов. Ограничения введены примерно в 23:00 мск 17 октября.

Примерно в 1:00 мск 18 октября работу также приостановил аэропорт Сочи, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Согласно данным онлайн-табло, задержаны вылет девяти рейсов и прибытие двух.

Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин написал в Telegram-канале об угрозе атаки беспилотников. Аналогичное предупреждение действует в Самарской, Тульской, Пензенской, Липецкой, Воронежской, Орловской, Белгородской областях.