Минкульт отказал в прокате фильму Любови Аркус по пункту об «иных случаях»

Министерство культуры не выдало прокатное удостоверение фильму режиссера Любови Аркус «Родители тут рядом» в соответствии с пунктом об «иных определенных законами случаях».

Сообщение ведомства передает «Интерфакс». Что именно подразумевается под «иными случаями», в нем не указано.

Любовь Аркус сообщила об отказе в прокате фильму «Родители тут рядом» 13 октября. Она добавила, что киноленту также сняли из программ фестивалей, в которых она уже была заявлена.

«Родители тут рядом» — приквел документального фильма «Антон тут рядом» 2012 года о молодом человеке с аутизмом. По словам госпожи Аркус, ее новая работа — «о больших настоящих чувствах, о том, как человек принимает трагические обстоятельства».