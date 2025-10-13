Фильму Любови Аркус об аутизме отказали в прокатном удостоверении

Киновед и режиссер Любовь Аркус сняла приквел документального фильма «Антон тут рядом». Кинолента получила название «Родители тут рядом». Фильму отказали в прокатном удостоверении, сообщила госпожа Аркус.

Режиссер рассказала в Telegram, что спустя 17 лет вернулась к отснятому для первого фильма материалу и смонтировала новый двухчасовой фильм. Ее коллеги считают, что картина «получилась сильнее», чем первая. Любовь Аркус заявила, что ее новый фильм — «о больших настоящих чувствах, о том, как человек принимает трагические обстоятельства».

После выхода фильма в прокат режиссер планировала собрать деньги для помощи одному из героев картины. «Этот мой фильм НЕ получил прокатное удостоверение. Его сняли из программ фестивалей, где он был уже заявлен и даже вошел в каталоги... Главный ужас в том, что я не имею права его показывать»,— сообщила госпожа Аркус. Причина отказа в прокатном удостоверении неизвестна.

«Антон тут рядом» вышел в 2012 году. В центре сюжета — история Антона Харитонова, молодого человека с аутизмом, мать которого умирает от рака, а сам он вынужден жить в приютах. Фильм был представлен во внеконкурсной программе 69-го Венецианского кинофестиваля и получил награду итальянских интернет-критиков «Серебряная мышь».

