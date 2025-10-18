Зеленский: Россия и Украина должны «остановиться там, где сейчас находятся»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вопрос территорий самым сложным и чувствительным в урегулировании российско-украинского конфликта. По его словам, стороны должны «остановиться там, где мы находимся».

«Для наших народов, в текущих обстоятельствах мы должны остановиться там, где мы сейчас находимся. Трамп прав. Мы воюем с большой страной. Надо остановиться. А затем говорить о том, какие сделать шаги к долгосрочному миру»,— сказал Владимир Зеленский после встречи с президентом США.

Президент Украины добавил, что Владимир Путин ненавидит его. «Мне кажется странным, если они пытаются убить нас всех, а у меня будет другое отношение к этому человеку. Я отношусь к нему так же, как и он ко мне»,— продолжил он.

Переговоры президентов США и Украины проходили в закрытом формате. Дональд Трамп по итогам встречи также заявил, что Россия и Украина должны «остановиться там, где находятся». По его словам, президентов обеих стран он призвал подписать сделку.