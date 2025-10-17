Десять человек погибли в результате удара Пакистана по Афганистану

Пакистан нанес удар по провинции Пактика в Афганистане. Погибли десять человек, в том числе двое детей, сообщил представитель местной больницы AFP. Еще 12 мирных жителей получили ранения.

Высокопоставленный чиновник «Талибана» сказал агентству, что Пакистан «нарушил режим прекращения огня и разбомбил три объекта». Он добавил, что Кабул «примет ответные меры». Источник AFP из службы безопасности Афганистана уточнил, что Пакистан нанес точечные воздушные удары.

11 октября на границе Афганистана и Пакистана начались бои, в результате которых с обеих сторон погибли десятки военнослужащих. 15 октября страны договорились о 48-часовом перемирии. Оно завершилось 17 октября в 18:00 по местному времени (20:00 мск).

