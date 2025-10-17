Для поиска людей под завалами завода в Башкирии привлекли собак

Под завалами после взрыва на оборонном заводе «Авангард» в Стерлитамаке остаются люди. Спасатели привлекли собак для их поиска, сообщили ТАСС в экстренных службах. По данным местного Минздрава, под завалами остаются пять человек.

Взрыв произошел в 20:40 по местному времени (18:40 мск) на нитроузле предприятия, из-за чего в цехе обрушилась стена. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о восьми пострадавших. СКР по Башкирии возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, из-за чего тяжело пострадали люди (ч. 1 ст. 217 УК РФ).