СКР возбудил уголовное дело после взрыва на заводе в Башкирии

После взрыва на оборонном заводе «Авангард» в Стерлитамаке управление Следственного комитета России (СКР) по Башкирии возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, из-за чего тяжело пострадали люди (ч. 1 ст. 217 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Сейчас следователи и следователи-криминалисты устанавливают причины произошедшего. На месте взрыва они работают совместно с сотрудниками МВД, МЧС и другими экстренными службами, сообщили в региональном СК.

Взрыв произошел в 20:40 по местному времени (18:40 мск) на нитроузле предприятия, из-за чего в цехе обрушилась стена. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о восьми пострадавших. По данным местного Минздрава, под завалами оказались пять человек. Ведутся их поиски.