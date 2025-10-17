Трамп заявил о возможном завершении конфликта на Украине до встречи с лидером КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что российско-украинский конфликт может завершиться до его встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Американский президент ранее говорил, что планируется с ним встретиться на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент Дональд Трамп
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
«Я бы хотел, чтобы это (урегулирование.— “Ъ”) случилось раньше»,— ответил господин Трамп на вопрос, будет ли обсуждаться конфликт на Украине на встрече с лидером Китая.
Саммит АТЭС будет проходить с 31 октября по 1 ноября. На встрече Дональд Трамп и Си Цзиньпин собираются обсудить торговые отношения. 10 октября американский президент заявил, что США с 1 ноября повысят на 100% тарифы на китайские товары и введут меры экспортного контроля на программное обеспечение. В результате размер тарифов на товары из КНР может достигнуть 130%.
