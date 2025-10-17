Трамп заявил о возможном завершении конфликта на Украине до встречи с лидером КНР

Президент США Дональд Трамп заявил, что российско-украинский конфликт может завершиться до его встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Американский президент ранее говорил, что планируется с ним встретиться на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Я бы хотел, чтобы это (урегулирование.— “Ъ”) случилось раньше»,— ответил господин Трамп на вопрос, будет ли обсуждаться конфликт на Украине на встрече с лидером Китая.

Саммит АТЭС будет проходить с 31 октября по 1 ноября. На встрече Дональд Трамп и Си Цзиньпин собираются обсудить торговые отношения. 10 октября американский президент заявил, что США с 1 ноября повысят на 100% тарифы на китайские товары и введут меры экспортного контроля на программное обеспечение. В результате размер тарифов на товары из КНР может достигнуть 130%.

Подробнее в материале «Ъ» «Сначала намечался саммит, потом эскалация, потом решили совместить».