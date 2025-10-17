С 18 октября в Выборгском и Приморском районах введут дорожные ограничения

Дорожные ограничения в Выборгском и Приморском районах Санкт-Петербурга начнут действовать ограничения движения. Об этом сообщили Государственной административно-технической инспекции города (ГАТИ).

В Выборгском районе с 18 октября по 30 декабря в связи с работами по размещению временного ограждения ограничат движение по о Крапивному переулку от Большого Сампсониевского проспекта до Выборгской набережной.

В Приморском районе с 18 октября 2025 года по 14 февраля 2026 года из-за строительства инженерных сетей нельзя будет проехать по Школьной улице от улицы Оскаленко до дома по адресу: Школьная, 16, лит. А. Закрыт будет в том числе перекресток с Шишмаревским переулком.

Артемий Чулков