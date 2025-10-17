В руководстве «Хамаса» не ответили на вопрос о разоружении

Высокопоставленный член политбюро «Хамаса» Мохаммед Наззал не ответил на вопрос, может ли руководство группировки гарантировать разоружение. Однако он заявил, что движение намерено сохранить контроль над безопасностью в секторе Газа, а также сказал, что «Хамас» готов к перемирию на несколько лет, но движению нужны гарантии того, что палестинцам дадут «перспективы и надежды» на создание собственного государства.

«Я не могу ответить ни "да", ни "нет".— сказал господин Наззал на вопрос о разоружении.— Честно говоря, это зависит от характера проекта. Что означает проект разоружения, о котором вы говорите? Кому будет передано оружие?»,— заявил он в интервью Reuters. Белый дом прокомментировал слова представителя «Хамаса». В администрации сослались на слова президента США Дональда Трампа, который накануне выразил надежду, что «Хамас» будет выполнять свои обязательства, которые движение взяло на себя при подписании мирного соглашения.

План президента США по прекращению конфликта в секторе Газа предусматривает немедленное возвращение всех заложников «Хамаса», начало разоружения палестинской группировки и передачи управления Газой технократическому комитету под контролем международного переходного органа. Израиль и «Хамас» подписали соглашение о завершении войны 13 октября. Некоторые из пунктов этого плана уже выполняются: «Хамас» отпустил израильских заложников, а Израиль — палестинских заключенных. Стороны обмениваются телами погибших.

