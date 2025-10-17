FT: Трамп вряд ли одобрит поставку Tomahawk Украине до встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп вряд ли согласует сделку по продаже дальнобойных крылатых ракет Tomahawk союзникам НАТО для дальнейшей передачи Украине. Окончательное решение господин Трамп, вероятно, примет только после встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Будапеште, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на американских и украинских чиновников.

Источники FT ожидают, что господин Трамп выслушает доводы президента Украины Владимира Зеленского в пользу поставок Tomahawk на встрече 17 октября в Белом доме. Он хочет услышать, как именно Киев будет использовать ракеты.

Дональд Трамп и Владимир Путин договорились встретиться в Будапеште во время телефонного звонка 16 октября. Он состоялся накануне встречи американского президента с Владимиром Зеленским. По итогам звонка господин Трамп написал, что США и Россия проведут еще одну встречу на высоком уровне. Сегодян премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что подготовка к мирному саммиту США и РФ идет «полным ходом».