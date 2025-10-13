Курское «Динамо» обыграло красноярский «Енисей» на выезде

Курский женский баскетбольный клуб «Динамо» в третьем туре Премьер-лиги обыграл красноярский «Енисей» на выезде. Матч прошел в Красноярске 12 октября и завершился со счетом 55:88 (12:21, 11:22, 15:21, 17:24).

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Самыми результативными игроками курской команды стали Ольга Фролкина, заработавшая 15 очков, Марина Голдырева (11 очков), Киара Линскенс (11 очков и шесть подборов), Эмилия Емельянова (десять очков), Нина Глонти (десять очков и семь подборов) и Вероника Сазонова (десять очков и восемь подборов).

По итогам трех победных игр «Динамо-Курск» возглавило турнирную таблицу чемпионата. Четвертый матч в рамках Премьер-лиги курянки проведут дома. Они встретятся с оренбургской «Надеждой», занимающей второе место в таблице, 17 октября в 19:00.

Алина Морозова