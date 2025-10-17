МЧС предупредило петербургских водителей об ожидающемся тумане 18 октября

На территории Санкт-Петербурга снова ожидается ухудшение погодных условий. Об этом жителей и гостей города предупредили в региональном управлении МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Как уточнили в ведомстве со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу, 18 октября, в ночные и утренние часы в Петербурге местами прогнозируется туман при видимости 500 м и менее.

Водителей и пешеходов просят проявлять особую осторожность при нахождении на проезжей части во избежание риска возникновения ДТП.

Напомним, что накануне вечером, 16 октября, петербуржцев предупреждали о гололедице на дорогах города.

Андрей Цедрик