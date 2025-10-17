Власти Ярославля оценили право на КРТ на улице Свердлова в 9,7 млн рублей

В Ярославле начальная цена права заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории (КРТ) в районе улицы Свердлова составит 9,7 млн руб. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов.

Размер задатка составит 977 тыс. руб. Согласно постановлению, территорию напротив домов № 86, 88, 90 и 94 на улице Свердлова выставят на аукцион в течение ближайших трех месяцев.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что площадь участка составляет 7 815,11 кв. м. Проект будет реализован в течение 10 лет с момента заключения договора. Заместитель мэра и директор департамента градостроительства Александр Черневский сообщал, что для реализации плана КРТ планируется снести двухэтажные дома №77, 79, 81 и 83 на улице Свердлова. Сейчас эти дома признаны аварийными и разрушаются. На их месте планируется построить новый жилой комплекс максимум в 8 этажей.