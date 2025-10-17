При взрыве на оборонном заводе «Авангард» в Стерлитамаке пострадали 8 человек

В результате взрыва в цехе на оборонном заводе «Авангард» в Стерлитамаке пострадали восемь человек, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. По данным местного Минздрава, под завалами оказались пять человек. Ведутся их поиски.

По данным Радия Хабирова, из-под завалов удалось извлечь трех человек. Их доставили в городскую больницу Стерлитамака. «Одна пациентка — в тяжелом состоянии в реанимации. У двух других — состояние средней тяжести, угрозы жизни нет»,— сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

В 20:40 по местному времени (18:40 мск) на нитроузеле предприятия произошел взрыв. Причины пока неизвестны. В это время в цехе находились шесть человек. Все они, как сообщала газета «Известия» со ссылкой на источник, оказались под завалами. В цехе обрушилась стена. Где были еще три человека, которые, как следует из сообщения главы региона, получили ранения, неизвестно.