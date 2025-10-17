Больницу Стерлитамака перевели на особый режим из-за взрыва на оборонном заводе

Городскую больницу Стерлитамака перевели на особый режим после взрыва на оборонном заводе «Авангард», сообщил Минздрав Башкирии. Взрыв произошел в одном из цехов. Обрушилась одна из стен цеха. Проводится спасательная операция. По данным Минздрава, из-под завалов достали одного человека, передает ТАСС.

По данным Telegram-канала Baza, авария произошла на нитроузеле предприятия. Газета «Известия» со ссылкой на источник сообщает, что взрыв произошел в 20:40 по местному времени (18:40 мск). В это время в цехе находились шестеро сотрудников. Все они, по данным «Известий», получили ранения различной степени тяжести. Из-под завалов достали трех человек, остальных ищут спасатели.

«Причины произошедшего устанавливаются. Здание цеха получило серьезные повреждения. Сотрудники завода эвакуированы. К сожалению, есть пострадавшие, им оказывается необходимая помощь»,— сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале.