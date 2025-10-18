Загнанные в небо

55 лет назад случился первый в истории СССР получившийся у преступника угон пассажирского самолета в другую страну. Литовец Пранас Бразинскас и его сын Альгирдас захватили Ан-24, следовавший по маршруту Батуми—Сухуми. Угонщики избежали советского правосудия — улетели в Турцию, отсидели четыре года, затем получили убежище в США. Годы спустя сын убил отца и был приговорен к 20 годам тюрьмы. О мотивах и последствиях самых громких и необычных угонов — в материале «Ъ».

Угон ради выкупа Дата: 22 февраля 1972 года

Маршрут: Токио—Гонконг—Бангкок—Дели—Афины—Франкфурт-на-Майне

192 человека на борту Рейс немецкой авиакомпании Lufthansa, самолет Boeing 747–200, следовавший из Токио во Франкфурт, был захвачен пятью террористами из Народного фронта освобождения Палестины во время перелета Дели—Афины. Пятеро угонщиков, вооруженные огнестрельным оружием и взрывчаткой, принудили экипаж посадить самолет в Адене (Южный Йемен), выдвинув требование о выкупе в $5 млн. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 1970 году палестинские террористы уже захватывали воздушные суда. Они требовали освобождения своих соратников из европейских и израильских тюрем в обмен на жизни более 700 человек, находившихся в четырех угнанных самолетах. Спустя неделю большинство заложников отпустили, а пустые самолеты взорвали на военном аэродроме «Досонс Филд» в Иордании (на фото)

Фото: Getty Images В 1970 году палестинские террористы уже захватывали воздушные суда. Они требовали освобождения своих соратников из европейских и израильских тюрем в обмен на жизни более 700 человек, находившихся в четырех угнанных самолетах. Спустя неделю большинство заложников отпустили, а пустые самолеты взорвали на военном аэродроме «Досонс Филд» в Иордании (на фото)

Фото: Getty Images Заложников освободили на следующий день, после того как власти ФРГ выплатили необходимую сумму захватчикам. Выкуп стал крупнейшим в истории авиации. Террористы, сдавшиеся властям Йемена, вскоре были отпущены на свободу, а их личности так и не были установлены.

Угон ради идеологии Дата: 11 декабря 1969 года

Маршрут: Каннын—Сеул (Южная Корея)

50 человек на борту Северокорейский агент Чо Чан Хи захватил самолет авиакомпании Korean Airlines NAMC YS-11 через десять минут после взлета. Угонщик проник в кабину пилотов и перенаправил лайнер в КНДР, где к нему присоединились три истребителя ВВС Корейской народной армии. После приземления на северокорейском аэродроме Сондок все находившиеся на борту были взяты под стражу и, по сообщениям СМИ, подвергнуты «идеологической обработке» по четыре часа ежедневно. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет авиакомпании Korean Air Lines NAMC YS-11 (1971) — такой же был угнан в декабре 1969 года

Фото: Japangyro / Wikipedia Самолет авиакомпании Korean Air Lines NAMC YS-11 (1971) — такой же был угнан в декабре 1969 года

Фото: Japangyro / Wikipedia Через два месяца переговоров Северная Корея вернула 39 пассажиров. Среди оставшихся в плену 11 человек были командир экипажа, второй пилот, две стюардессы и работники телекомпании Munhwa Broadcasting Corporation. По свидетельствам перебежчиков, членов экипажа завербовали в ВВС КНДР, а журналистов заставили работать на пропагандистские трансляции. В 2020 году ООН официально потребовала вернуть пропавших и предоставить информацию об их судьбе, однако ответа от Пхеньяна так и не последовало.

Угон ради мира в Чечне Дата: 15 марта 2001 года

Маршрут: Стамбул—Москва

174 человека на борту Самолет Ту-154 авиакомпании «Внуковские авиалинии» был захвачен Супьяном Арсаевым, младшим братом бывшего министра внутренних дел Ичкерии Асланбека Арсаева, и его сыновьями во время полета из Стамбула в Москву. Угрожая муляжом взрывного устройства и холодным оружием, они ранили двух членов экипажа и потребовали изменить курс. После отказа нескольких стран принять самолет пилотам удалось посадить лайнер в саудовском аэропорту Медина, несмотря на первоначальные угрозы властей сбить рейс за нарушение воздушного пространства священного города. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча вернувшихся из Саудовской Аравии заложниц в московском аэропорту «Внуково»

Фото: Констанин Крымский, Валентин Кузьмин / ИТАР-ТАСС Встреча вернувшихся из Саудовской Аравии заложниц в московском аэропорту «Внуково»

Фото: Констанин Крымский, Валентин Кузьмин / ИТАР-ТАСС Террористы требовали от российских властей прекратить войну в Чечне и $1 млн. После провала переговоров саудовский спецназ провел штурм, в ходе которого погибли пассажир, стюардесса и организатор захвата. Выжившим сообщникам — 16-летнему Ирисхану и 19-летнему Дени Арсаеву — шариатский суд назначил четыре года и шесть лет тюрьмы соответственно.

Угон ради обмена Дата: 24 декабря 1999 года

Маршрут: Катманду—Дели

191 человек на борту Пять террористов пакистанской группировки «Харакат уль-Муджахидин» захватили рейс Indian Airlines, требуя освобождения трех своих сообщников из индийских тюрем. Самолет совершил вынужденные посадки для дозаправки и переговоров в индийском Амритсаре, затем в пакистанском Лахоре, после чего в дубайском аэропорту Аль-Мактум угонщики убили пассажира и выпустили 27 заложников. Финальной точкой маршрута стал контролируемый талибами афганский Кандагар. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представители движения «Талибан» возле захваченного самолета в аэропорту Кандагара

Фото: Reuters Представители движения «Талибан» возле захваченного самолета в аэропорту Кандагара

Фото: Reuters Спустя неделю после захвата Индия выполнила требования и освободила трех террористов, включая Масуда Азхара, будущего лидера организации «Джаиш-е-Мухаммад». Талибы предоставили угонщикам возможность беспрепятственно скрыться. В 2002 году освобожденные преступники организовали похищение и убийство журналиста Дэниела Перла, в 2008-м — атаку в Мумбаи.

Угон ради революции Дата: 21 февраля 1931 года

Маршрут: Арекипа—Лима (Перу)

3 человека на борту Самолет Ford Trimotor авиакомпании Pan American-Grace Airways, выполнявший почтовый рейс, захватили на взлетной полосе местные революционеры. Повстанцы потребовали от экипажа совершить облет Лимы для сброса листовок с призывами свергнуть президента Санчеса Серро. Пилот Байрон Рикардс отказался сотрудничать с угонщиками. В течение последующих десяти дней его и других членов экипажа держали под стражей. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет Ford Trimotor авиакомпании Pan American-Grace Airways во время полета

Фото: Erickson / Library of Congress / Corbis / VCG / Getty Images Самолет Ford Trimotor авиакомпании Pan American-Grace Airways во время полета

Фото: Erickson / Library of Congress / Corbis / VCG / Getty Images 2 марта революционеры сообщили пилоту об успехе своего восстания и освободили заложников, которые пообещали доставить угонщиков в столицу Перу. В итоге капитан Рикардс был награжден правительством США за спасение авиапочты, а инцидент вошел в историю как первый документально подтвержденный случай угона воздушного судна. Спустя 30 лет, в 1961 году, у господина Рикардса вновь пытались угнать самолет, в этот раз — на Кубу, но — безуспешно.

Угон ради коммунизма Дата: 31 марта 1970 года

Маршрут: Токио—Фукуока (Япония)

129 человек на борту Рейс Japan Airlines Yodogo захватили девять членов японской леворадикальной организации «Красная армия Японии». Вооруженные мечами и самодельными бомбами, угонщики потребовали лететь на Кубу. Из-за нехватки топлива пилоты направили самолет в Пхеньян через Фукуоку, где большая часть заложников была освобождена. Вице-министр транспорта Японии Синдзиро Ямамура поднялся на борт, чтобы обеспечить безопасность оставшихся в самолете. После переговоров с северокорейскими властями борт благополучно вернулся в Токио через неделю. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет Boeing 727 авиакомпании Japan Airlines в аэропорту Фукуока

Фото: Chikara Matsuno / Wikipedia Самолет Boeing 727 авиакомпании Japan Airlines в аэропорту Фукуока

Фото: Chikara Matsuno / Wikipedia В КНДР угонщики получили политическое убежище. Лидер преступников Такамаро Тамия умер в 1995 году, двое преступников погибли при попытке бежать из страны. Четверо оставшихся в живых угонщиков в 2004 году обратились к корейским властям с просьбой разрешить им вернуться на родину, чтобы понести наказание. Япония так и не добилась их экстрадиции.

Угон-теракт Дата: 11 сентября 2001 года

Маршруты: Бостон—Лос-Анджелес (рейсы 11 и 175), Вашингтон—Лос-Анджелес (рейс 77), Ньюарк—Сан-Франциско (рейс 93)

265 человек на четырех бортах Террористы «Аль-Каиды» (признана в РФ террористической организацией и запрещена) захватили четыре пассажирских лайнера. Два Boeing 767 врезались в башни Всемирного торгового центра, а Boeing 757 атаковал Пентагон. Четвертый самолет не долетел до Капитолия в Вашингтоне и упал в Пенсильвании после попытки пассажиров вернуть управление. Все находившиеся на захваченных бортах погибли. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Угнанный самолет на подлете к южной башне Всемирного торгового центра

Фото: William Kratzke / AP Угнанный самолет на подлете к южной башне Всемирного торгового центра

Фото: William Kratzke / AP Общее число жертв терактов составило почти 3 тыс. человек. В ходе расследования ФБР установило личности всех 19 угонщиков, совершивших атаки в ответ на вмешательство США во внутренние дела стран Ближнего Востока. В 2004 году ответственность за их организацию взял на себя Усама бен Ладен, ликвидированный в 2011-м.

Угон-исчезновение Дата: 24 ноября 1971 года

Маршрут: Портленд—Сиэтл

43 человека на борту Boeing 727, выполнявший рейс авиакомпании Northwest Orient Airlines, был захвачен человеком, представившимся Дэном Купером. Он продемонстрировал стюардессе содержимое портфеля, похожее на взрывное устройство. После получения в Сиэтле выкупа в $200 тыс. и четырех парашютов он освободил пассажиров и приказал экипажу лететь в Мехико, выставив особые условия полета: скорость 185 км/ч, высота 3 тыс. м с выпущенными шасси. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фоторобот Дэна Купера Фото: AP Угнанный Boeing 727-51 авиакомпании Northwest Orient Airlines Фото: AP Экипаж захваченного Дэном Купером самолета Фото: AP Следующая фотография 1 / 3 Фоторобот Дэна Купера Фото: AP Угнанный Boeing 727-51 авиакомпании Northwest Orient Airlines Фото: AP Экипаж захваченного Дэном Купером самолета Фото: AP В условиях штормовой погоды господин Купер выпрыгнул с парашютом над юго-западом штата Вашингтон. Расследование ФБР включало тщательную экспертизу оставленного угонщиком черного галстука с жемчужной заколкой и отпечатков пальцев. Для определения возможной зоны приземления спецслужбы сбросили с аналогичного самолета 90-килограммовый груз. В 1980 году на берегу реки Колумбия была обнаружена часть выкупа — $5,8 тыс. После 45 лет безуспешных поисков, в 2016 году, ФБР официально прекратило расследование.

Угон-месть Дата: 7 декабря 1987 года

Маршрут: Лос-Анджелес — Сан-Франциско

43 человека на борту Рейс 1771 авиакомпании Pacific Southwest Airlines захватил ее бывший сотрудник Дэвид Берк, уволенный за кражу $69. С помощью старого пропуска он пронес на борт револьвер и во время полета застрелил своего бывшего начальника, после чего угонщик ворвался в кабину пилотов. Бортовой самописец зафиксировал выстрелы, после которых лайнер рухнул на ранчо в Калифорнии, все пассажиры и члены экипажа погибли. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Угонщик Дэвид Берк

Фото: Courtesy of the Rochester Times-Union Угонщик Дэвид Берк

Фото: Courtesy of the Rochester Times-Union Среди жертв катастрофы оказались высокопоставленные сотрудники крупных корпораций — президент Chevron USA Джеймс Силла, три руководителя Pacific Bell и специалисты по связям с общественностью. Трагедия побудила многие компании запретить нескольким топ-менеджерам летать одним рейсом. В свою очередь, американские аэропорты начали немедленно изымать пропуска у уволенных сотрудников и ввели досмотр всего авиаперсонала перед полетом.

Угон-побег Дата: 8 марта 1988 года

Маршрут: Иркутск—Курган—Ленинград

84 человека на борту Самолет Ту-154 авиакомпании «Аэрофлот» угнали члены многодетной семьи Овечкиных, состоявшей из 11 человек — матери и ее детей. Известные музыканты джазового ансамбля «Семь Симеонов», разочарованные ограниченными творческими перспективами в СССР после гастролей в Японии, планировали побег на Запад. Они пронесли два обреза и самодельные взрывные устройства в футляре для контрабаса. После дозаправки в Кургане террористы приказали экипажу следовать в Лондон. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Семейный джазовый ансамбль «Семь Симеонов» Фото: Петр Малиновский / РИА Новости Нинель Овечкина с сыном Сергеем Фото: Петр Малиновский / РИА Новости Захваченный Ту-154 после штурма Фото: Беркетов / РИА Новости Следующая фотография 1 / 3 Семейный джазовый ансамбль «Семь Симеонов» Фото: Петр Малиновский / РИА Новости Нинель Овечкина с сыном Сергеем Фото: Петр Малиновский / РИА Новости Захваченный Ту-154 после штурма Фото: Беркетов / РИА Новости На военном аэродроме Вещево, куда лайнер был направлен под предлогом нехватки топлива, бойцы милиции ГУВД Леноблисполкома проникли на борт. Террористы, понимая безнадежность положения, привели в действие самодельную бомбу с целью покончить с собой. Возникший пожар и хаотичные действия штурмующих привели к гибели девяти человек: пятерых Овечкиных (мать Нинель приказала старшему сыну застрелить ее и других детей), трех пассажиров и бортпроводницы. Ранены были 19 человек. Выжившие Игорь и Ольга Овечкины получили тюремные сроки — восемь и шесть лет соответственно.

Милена Двойченкова