У жителя Петербурга конфисковали Mercedes за повторное вождение в пьяном виде

Суд в Петербурге поддержал ходатайство прокуратуры по уголовному делу в отношении жителя города Александра Б. Его признали виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Как сообщили в надзорном ведомстве, суд установил, что 24 апреля этого года обвиняемый был признан виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за пьяную езду. 2 июня его снова задержали по подозрению в управлении автомобилем Mercedes-Benz E350 в нетрезвом состоянии. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался.

Суд с учетом позиции прокурора признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права управления ТС на 2 года 11 месяцев. Автомобиль виновного конфисковали в пользу государства.

Андрей Цедрик