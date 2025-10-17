В Белгородской области ранены два жителя из-за атак БПЛА

В двух муниципалитетах Белгородской области в результате атак беспилотников ранены двое местных жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В поселке Октябрьский Белгородского района ранения получил водитель грузовика. С повреждениями лица и головы он обратился в больницу, где получил медпомощь. Лечение продолжит амбулаторно. Повреждены два транспортных средства.

В селе Козинка Грайворонского округа дрон ранил еще одного жителя. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями госпитализировали в больницу № 2 Белгорода.

Дроны также повредили имущество белгородцев. В Грайвороне в частном доме и надворной постройке выбило стекла, а в поселке Чапаевский разрушения получил частный дом. В районе села Луговка четыре единицы спецтехники загорелись, но пожарные оперативно их потушили. В селе Гора-Подол выбиты окна в соцобъекте, а в селе Головчино дроны повредили фасад дома и забор.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 118 беспилотников и 11 боеприпасов. В результате погибли два человека, еще восемь мирных жителей пострадали.

