В Госудме предложили увеличить срок явки по электронной повестке

Срок явки в военкомат по электронной повестке предлагают повысить до 30 дней со дня размещения ее в росреестре повесток. Это следует из текста поправок к законопроекту о круглогодичном призыве, который опубликовали на сайте Госдумы.

Изменения предложили внести в ст. 7.1 «Временные меры, направленные на обеспечение явки по повестке военного комиссариата». Сейчас после получения повестки граждане должны явиться в военкомат в течение 20 дней.

Росреестр электронных повесток заработал в тестовом режиме в сентябре прошлого года. Такие повестки начали рассылать вместе с бумажными. Документы считаются врученными после публикации в Росреестре. Уведомления о повестках также приходят через «Госуслуги».

Законопроект о круглогодичном призыве внесли в Госдуму в июне 2025 года. Его инициировали председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов. Согласно проекту, призыв будет осуществляться весь год — с 1 января по 31 декабря (сейчас два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря). Документ предполагает, что в течение года призывники будут проходить медосвидетельствование, психологический отбор и заседание призывной комиссии. А отправляться к местам прохождения военной службы они будут в уже установленные законом сроки призыва — в апреле-июле и октябре-декабре.

