В Ярославле объяснили закрытые пленкой дорожные знаки

В центре Ярославля дорожные знаки, обозначающие платную парковку, в настоящее время закрыты пленкой. Как пояснили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), в данных местах можно бесплатно оставлять автомобиль до введения единого платного парковочного пространства, которое намечено на декабрь.

С началом работы платных парковок закрытые сейчас пленкой знаки будут открыты и начнут действовать. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что с 6 ноября в центре города на участках большинства улиц будет введен запрет на остановку и стоянку. В ЦОДД объясняли, что ограничения будут действовать там, где запаркованность мешает встречному разъезду и общественному транспорту.

Алла Чижова