В центре Ярославля запретят остановку транспорта с 6 ноября

В Ярославле с 6 ноября 2025 года вводятся ограничения на остановку и стоянку транспорта в центральной части города на отдельных участках. Об этом сообщает официальный сайт мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран улица Первомайская в Ярославле

Фото: Зоя Голицына улица Первомайская в Ярославле

Фото: Зоя Голицына

Ограничения связаны с планируемыми работами по созданию платного парковочного пространства и касаются практически всей исторической части города вплоть до улицы Республиканской. В списке более 40 объектов включая Которосльную и Волжскую набережные, Революционную улицу и Революционный проезд, улицу Андропова, Красный съезд, часть проспекта Октября и Советской улицы и так далее. Время снятия ограничений не сообщается.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ГКУ «Центр организации дорожного движения» проводит закупку по созданию программно-аппаратного комплекса «Парковки Ярославской области». В настоящий момент определение поставщика завершено. Ранее в правительстве региона сообщали, что платные парковки заработают в декабре. «Ъ-Ярославль» запросил комментарий ситуации в правительстве региона.

Антон Голицын