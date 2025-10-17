Правительство простило срыв сроков модернизации НПЗ

17 октября правительство утвердило постановление о нерасторжении соглашений о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей. Участники программы модернизации НПЗ смогут продолжить реализацию проектов и получить обратный акциз на сырье даже при переносе сроков. Это позволит предприятиям завершить мероприятия, что положительно отразится на внутреннем рынке нефтепродуктов, отметили в правительстве.

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов говорит, что соглашения позволяют закрепить налоговые стимулы для модернизации НПЗ, которая в текущих условиях неизбежно переносится на более поздний срок. Многие российские НПЗ столкнулись с последствиями санкций 2022 года, которые запретили поставки в Россию оборудования, технологий и услуг, связанных с нефтепереработкой, указывает господин Фролов. По его мнению, очевидно, что перенос сроков не связан с неисполнительностью российских нефтяников, поэтому продление соглашений является разумным и ожидаемым шагом.

В «ОМТ-Консалт» отмечают, что принятые правительством меры должны оказать положительное влияние на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке в ближайшей перспективе. По словам участников рынка, которые приводят аналитики, уже наблюдается улучшение ситуации в некоторых регионах, где ранее наблюдались серьезные проблемы и дефицит топлива. Уже сейчас можно сказать, что пик кризисного периода практически пройден и цены на бензин вышли на свое плато, хотя и на достаточно высокое, добавляют там.

Модернизация нефтеперерабатывающей отрасли — одна из ключевых целей энергетической стратегии РФ до 2050 года. К 2030 году глубина переработки нефти должна достичь 90% против 84,1% в 2023 году. Выход бензина, дизеля, керосина планируется увеличить с 64% до 72%, что, как рассчитывает Минэнерго, позволит гарантированно покрывать внутренний спрос.

Ольга Семеновых