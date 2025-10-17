Apple приобрела права на показ «Формулы-1» в США

Компания Apple получила эксклюзивные права на показ гонок «Формулы-1» в США, сообщила пресс-служба организации. Соглашение о партнерстве рассчитано на пять лет.

По оценкам Variety, сумма сделки составила примерно $750 млн. В рамках партнерства Apple будет показывать все тренировки, квалификационные заезды, спринты и Гран-при «Формулы-1». Контент будет доступен только по подписке Apple TV. Приложение Apple Sports предоставит результаты квалификаций и гонок, которые будут обновляться в режиме реального времени. Пользователи также смогут отслеживать за изменениями в личном зачете пилотов и Кубке конструкторов.

Как подчеркнули в Apple, сотрудничество стало «результатом укрепления отношений» компании с «Формулой-1» после коммерческого успеха фильма F1, главную роль в котором исполнил Брэд Питт. Блокбастер стал самым кассовым спортивным фильмом в истории, собрав в мировом прокате около $630 млн.

Сейчас права на показ «Формулы-1» в США принадлежат каналу ESPN. Контракт истекает в 2026 году.

Таисия Орлова