Коммерсантъ FM
Apple приобрела права на показ «Формулы-1» в США

Компания Apple получила эксклюзивные права на показ гонок «Формулы-1» в США, сообщила пресс-служба организации. Соглашение о партнерстве рассчитано на пять лет.

По оценкам Variety, сумма сделки составила примерно $750 млн. В рамках партнерства Apple будет показывать все тренировки, квалификационные заезды, спринты и Гран-при «Формулы-1». Контент будет доступен только по подписке Apple TV. Приложение Apple Sports предоставит результаты квалификаций и гонок, которые будут обновляться в режиме реального времени. Пользователи также смогут отслеживать за изменениями в личном зачете пилотов и Кубке конструкторов.

Как подчеркнули в Apple, сотрудничество стало «результатом укрепления отношений» компании с «Формулой-1» после коммерческого успеха фильма F1, главную роль в котором исполнил Брэд Питт. Блокбастер стал самым кассовым спортивным фильмом в истории, собрав в мировом прокате около $630 млн.

Сейчас права на показ «Формулы-1» в США принадлежат каналу ESPN. Контракт истекает в 2026 году.

Таисия Орлова

Фотогалерея

История автогонок высшего класса

13 мая 1950 года британская трасса «Сильверстоун» приняла первый в истории Гран-при «Формулы-1». Триумф пилотов Alfa Romeo (слева направо: Рег Парнелл, ставший третьим, победитель гонки Джузеппе Фарина и финишировавший вторым Луиджи Фаджиоли) ознаменовал начало самой популярной гоночной серии в мире

13 мая 1950 года британская трасса «Сильверстоун» приняла первый в истории Гран-при «Формулы-1». Триумф пилотов Alfa Romeo (слева направо: Рег Парнелл, ставший третьим, победитель гонки Джузеппе Фарина и финишировавший вторым Луиджи Фаджиоли) ознаменовал начало самой популярной гоночной серии в мире

Фото: Dennis Oulds / Central Press / Getty Images

Год спустя родилась еще одна гоночная легенда — команда Ferrari. Первую победу команда из итальянского города Маранелло одержала в 1951 году, когда Хосе Фройлан Гонсалес пришел первым к финишу на «Сильверстоуне»

Год спустя родилась еще одна гоночная легенда — команда Ferrari. Первую победу команда из итальянского города Маранелло одержала в 1951 году, когда Хосе Фройлан Гонсалес пришел первым к финишу на «Сильверстоуне»

Фото: Klemantaski Collection / Getty Images

Гран-при Монако (на фото гонка 1955 года) считается жемчужиной «Формулы-1». Уик-энд на уличной трассе княжества проходит в атмосфере гламура и роскоши, а победа в Монте-Карло считается одной из самых престижных в мировом автоспорте

Гран-при Монако (на фото гонка 1955 года) считается жемчужиной «Формулы-1». Уик-энд на уличной трассе княжества проходит в атмосфере гламура и роскоши, а победа в Монте-Карло считается одной из самых престижных в мировом автоспорте

Фото: Michael Nash / AP

Задачей каждой команды «Формулы-1» является не только нанять быстрого и опытного пилота и обеспечить грамотную настройку и обслуживание машины, но и вообще самостоятельно спроектировать и сконструировать болид

Задачей каждой команды «Формулы-1» является не только нанять быстрого и опытного пилота и обеспечить грамотную настройку и обслуживание машины, но и вообще самостоятельно спроектировать и сконструировать болид

Фото: Bernard Cahier / Getty Images

Участие в «Формуле-1» принимала и легендарная марка Porsche (на фото — Гран-при Монако 1961 года и Ханс Херрманн на Porsche 718 под №6), однако в гонках спорткаров фирма не добилась больших успехов. В «Формуле-1» Porshce выиграла только один Гран-при — этап во Франции силами Дэна Герни

Участие в «Формуле-1» принимала и легендарная марка Porsche (на фото — Гран-при Монако 1961 года и Ханс Херрманн на Porsche 718 под №6), однако в гонках спорткаров фирма не добилась больших успехов. В «Формуле-1» Porshce выиграла только один Гран-при — этап во Франции силами Дэна Герни

Фото: Robert Riger / Getty Images

В истории «Формулы-1» было немало трагичных моментов, но одной из самых пронзительных историй стала судьба титула 1970 года. Единственный раз гонщик стал чемпионом мира посмертно. Пилот команды Lotus Карл Йохен Риндт погиб за четыре этапа до окончания сезона, но завоеванных очков хватило для победы в чемпионате

В истории «Формулы-1» было немало трагичных моментов, но одной из самых пронзительных историй стала судьба титула 1970 года. Единственный раз гонщик стал чемпионом мира посмертно. Пилот команды Lotus Карл Йохен Риндт погиб за четыре этапа до окончания сезона, но завоеванных очков хватило для победы в чемпионате

Фото: Bernard Cahier / Getty Images

В первые десятилетия «Формула-1» была крайне опасным видом спорта, редкий этап обходился без гибели участников. Но в истории мирового автоспорта нет другого примера, когда гонщик становился чемпионом уже после своей смерти

В первые десятилетия «Формула-1» была крайне опасным видом спорта, редкий этап обходился без гибели участников. Но в истории мирового автоспорта нет другого примера, когда гонщик становился чемпионом уже после своей смерти

Фото: AP

Кроме трагедий в «Формуле-1» всегда находилось место героизму, ярким примером которого является карьера Ники Лауды. В 1976 году в страшной аварии на «Нордшляйфе» пилот едва не сгорел, но спустя всего шесть недель, пропустив две гонки, вернулся к участию в Гран-при и до последнего этапа боролся за титул

Кроме трагедий в «Формуле-1» всегда находилось место героизму, ярким примером которого является карьера Ники Лауды. В 1976 году в страшной аварии на «Нордшляйфе» пилот едва не сгорел, но спустя всего шесть недель, пропустив две гонки, вернулся к участию в Гран-при и до последнего этапа боролся за титул

Фото: DPA / Picture-Alliance / AFP

Участие в «Формуле-1» принимало множество команд со всего мира, но большая часть из них была родом из Великобритании, либо базировалась там. Одна из таких команд — Williams, который в 1979 году на домашнем этапе на «Сильверстоуне» сначала силами Алана Джонса завоевал первую в своей истории поул-позицию, а затем Клей Регаццони принес коллективу и победу в гонке

Участие в «Формуле-1» принимало множество команд со всего мира, но большая часть из них была родом из Великобритании, либо базировалась там. Одна из таких команд — Williams, который в 1979 году на домашнем этапе на «Сильверстоуне» сначала силами Алана Джонса завоевал первую в своей истории поул-позицию, а затем Клей Регаццони принес коллективу и победу в гонке

Фото: Hoch Zwei / Corbis / Getty Images

1994 год для поклонников «Формулы-1» был омрачен «черным» уик-эндом в Имоле. В рамках Гран-при Сан-Марино случилось несколько серьезных инцидентов, которые унесли две жизни — в квалификации разбился Роланд Ратценбергер, а в гонке попал в смертельную аварию четырехкратный чемпион Айртон Сенна (авария на фото)

1994 год для поклонников «Формулы-1» был омрачен «черным» уик-эндом в Имоле. В рамках Гран-при Сан-Марино случилось несколько серьезных инцидентов, которые унесли две жизни — в квалификации разбился Роланд Ратценбергер, а в гонке попал в смертельную аварию четырехкратный чемпион Айртон Сенна (авария на фото)

Фото: AP / File

В том же сезоне свой первый титул завоевал молодой Михаэль Шумахер (слева). Гонщик, имя которого впоследствии стало нарицательным, сумел установить множество рекордов «Формулы-1». До сих пор не побитым остается главный из них, по количеству титулов — «Красный барон», как прозвали пилота, является первым и единственным в мире 7-кратным чемпионом «Формулы-1»

В том же сезоне свой первый титул завоевал молодой Михаэль Шумахер (слева). Гонщик, имя которого впоследствии стало нарицательным, сумел установить множество рекордов «Формулы-1». До сих пор не побитым остается главный из них, по количеству титулов — «Красный барон», как прозвали пилота, является первым и единственным в мире 7-кратным чемпионом «Формулы-1»

Фото: Atsushi Tsukada / AP

Пять из своих чемпионских званий Михаэль Шумахер завоевал в составе Ferrari. Он стал одним из тех, кто вернул команду, пребывавшую к моменту прихода немца в кризисе, к победным кондициям. Но и в этот период побед не обошлось без драм — одним из самых запоминающихся моментов стала авария на «Сильверстоуне» в 1999 году (на фото), в которой пилот сломал ногу и вынужден был пропустить сразу шесть этапов

Пять из своих чемпионских званий Михаэль Шумахер завоевал в составе Ferrari. Он стал одним из тех, кто вернул команду, пребывавшую к моменту прихода немца в кризисе, к победным кондициям. Но и в этот период побед не обошлось без драм — одним из самых запоминающихся моментов стала авария на «Сильверстоуне» в 1999 году (на фото), в которой пилот сломал ногу и вынужден был пропустить сразу шесть этапов

Фото: Reuters

«Формула-1» выносила урок из каждой трагедии, происходившей на трассе. Уровень безопасности повышался, внедрялись новые технологии и ужесточался регламент — все ради того, чтобы сделать Гран-при менее смертоносными. И если в наши дни случаются ужасающие на вид аварии, то гонщики самостоятельно покидают разбитые машины и не получают серьезных травм

«Формула-1» выносила урок из каждой трагедии, происходившей на трассе. Уровень безопасности повышался, внедрялись новые технологии и ужесточался регламент — все ради того, чтобы сделать Гран-при менее смертоносными. И если в наши дни случаются ужасающие на вид аварии, то гонщики самостоятельно покидают разбитые машины и не получают серьезных травм

Фото: Peter Jones / Reuters

«Формула-1» стала глобальным бизнесом и активно осваивала новые рынки, в частности, Азию и Ближний Восток. В 2008 году в чемпионате мира дебютировал Гран-при Сингапура — этап на уличной трассе стал первой в истории «Формулы-1» гонкой, которая проходила при искусственном освещении

«Формула-1» стала глобальным бизнесом и активно осваивала новые рынки, в частности, Азию и Ближний Восток. В 2008 году в чемпионате мира дебютировал Гран-при Сингапура — этап на уличной трассе стал первой в истории «Формулы-1» гонкой, которая проходила при искусственном освещении

Фото: Oliver Multhaup / AP

Глобальный чемпионат с оборотом, превышающим $2 млрд, привлекает к телеэкранам от 450 млн до 600 млн человек в год. Считается, что по охвату аудитории «Формула-1» уступает только летним Олимпийским играм и чемпионату мира по футболу

Глобальный чемпионат с оборотом, превышающим $2 млрд, привлекает к телеэкранам от 450 млн до 600 млн человек в год. Считается, что по охвату аудитории «Формула-1» уступает только летним Олимпийским играм и чемпионату мира по футболу

Фото: David Vincent / AP

В 2010 году произошел еще один исторический момент — в «Формуле-1» появился российский гонщик. Виталий Петров дебютировал в качестве основного пилота команды Renault

В 2010 году произошел еще один исторический момент — в «Формуле-1» появился российский гонщик. Виталий Петров дебютировал в качестве основного пилота команды Renault

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Всего сезон понадобился гонщику из Выборга, чтобы завоевать первый в истории подиум — российский триколор подняли в Альберт-парке в 2011 году, когда Виталий Петров финишировал на Гран-при Австралии на третьей позиции

Всего сезон понадобился гонщику из Выборга, чтобы завоевать первый в истории подиум — российский триколор подняли в Альберт-парке в 2011 году, когда Виталий Петров финишировал на Гран-при Австралии на третьей позиции

Фото: Action Images / Crispin Thruston / Reuters

Одним из соперников «Выборгской ракеты», как прозвали Виталия Петрова, во время его карьеры в «Формуле-1» был испанец Фернандо Алонсо (на фото). Гонщик, выступавший за разные команды, дважды становился чемпионом (2005 и 2006 годы) и трижды был вице-чемпионом (2010, 2012, 2013). В 2018 году он завершил карьеру

Одним из соперников «Выборгской ракеты», как прозвали Виталия Петрова, во время его карьеры в «Формуле-1» был испанец Фернандо Алонсо (на фото). Гонщик, выступавший за разные команды, дважды становился чемпионом (2005 и 2006 годы) и трижды был вице-чемпионом (2010, 2012, 2013). В 2018 году он завершил карьеру

Фото: Christinne Muschi / Reuters

О возможности проведения Гран-при России говорили еще во времена Советского Союза, но реальностью этот этап стал только в 2014 году. Трасса Sochi Autodrom, проложенная в Олимпийском парке, стала ареной проведения национального этапа. Что интересно, с момента появления Гран-при России эту гонку выигрывали пилоты исключительно на болидах Mercedes-Benz

О возможности проведения Гран-при России говорили еще во времена Советского Союза, но реальностью этот этап стал только в 2014 году. Трасса Sochi Autodrom, проложенная в Олимпийском парке, стала ареной проведения национального этапа. Что интересно, с момента появления Гран-при России эту гонку выигрывали пилоты исключительно на болидах Mercedes-Benz

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

К 2014 году карьера Виталия Петрова в «Формуле-1» уже закончилась, но Гран-при России не остался без россиянина — Даниил Квят дебютировал в чемпионате мира в сезоне-2014 и с тех пор успел сменить несколько команд, уйти и вновь вернуться в «Формулу-1», а также завоевать три подиума (был пилотом с 2013 по 2017 год и с 2019 по 2020 год)

К 2014 году карьера Виталия Петрова в «Формуле-1» уже закончилась, но Гран-при России не остался без россиянина — Даниил Квят дебютировал в чемпионате мира в сезоне-2014 и с тех пор успел сменить несколько команд, уйти и вновь вернуться в «Формулу-1», а также завоевать три подиума (был пилотом с 2013 по 2017 год и с 2019 по 2020 год)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Команды «Формулы-1» также называются конюшнями по аналогии с популярными в Великобритании скачками. Из скачек также пришли термины стюард (человек, который постоянно присутствует на всех этапах чемпионата мира и выносит решения по конфликтным вопросам) и поул-позиция

Команды «Формулы-1» также называются конюшнями по аналогии с популярными в Великобритании скачками. Из скачек также пришли термины стюард (человек, который постоянно присутствует на всех этапах чемпионата мира и выносит решения по конфликтным вопросам) и поул-позиция

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В настоящее время в «Формуле-1» участвует 10 команд и 20 пилотов. В мае 2020 года из команды Ferrari (на фото) ушел ее первый номер, четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель

В настоящее время в «Формуле-1» участвует 10 команд и 20 пилотов. В мае 2020 года из команды Ferrari (на фото) ушел ее первый номер, четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В 2020-2021 годах многие гонки из-за пандемии коронавируса проходили при пустых трибунах

В 2020-2021 годах многие гонки из-за пандемии коронавируса проходили при пустых трибунах

Фото: Luca Bruno / AP

