Зампреда «Яблока» Максима Круглова внесли в перечень экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов бывшего депутата Мосгордумы, зампредседателя партии «Яблоко» Максима Круглова. Его имя появилось в списке на сайте ведомства. По закону банки должны заморозить средства господина Круглова и прекратить их обслуживание.

Максим Круглов руководил фракцией «Яблока» в Мосгордуме с 2019 по 2024 год. Избирательная кампания проходила под лозунгом «За Мир и Свободу! За соглашение о прекращении огня!». Он входил в комиссии по образованию, госстроительству, местному самоуправлению, а также по науке и промышленности. В 2024 году он снова хотел баллотироваться в депутаты Мосгордумы, но избирком отказал ему в регистрации.

1 октября Максима Круглова задержали по обвинению в распространении фейков о ВС РФ. По версии следствия, зампред в 2022 году опубликовал два поста с ложными сведениями о действиях российских бойцов против украинских мирных жителей. В них шла речь о событиях в городе Буче и числе погибших гражданских в Мариуполе по данным ООН. 2 октября депутата арестовали. Максим Круглов не признал вину и счел обвинение необоснованным.

