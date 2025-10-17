Верховный суд разъяснил правила расчета выплат пострадавшему в ДТП

Верховный суд РФ (ВС) вынес решение по спору о взыскании стоимости ремонта автомобиля со страховой компании и виновника ДТП. В июле 2023 года произошла авария с несколькими грузовиками. Автомобиль виновника ДТП принадлежал компании «Интра Логистикс», у которой с «Ингосстрахом» были заключены договоры ОСАГО и ДСАГО (добровольное страхование), по последнему устанавливался лимит выплат в размере 3 млн руб. Собственник пострадавшего в аварии «КамАЗа» ООО «Мехобработка-XXI век» обратился в «Ингосстрах» за возмещением, но получил только 1,24 млн руб. Компания сочла сумму заниженной, так как заказанная ею экспертиза оценила стоимость ремонта в 6,94 млн руб. по методике Минюста, и обратилась в суд с иском к страховщику и «Интра Логистикс».

В ходе процесса «Ингосстрах» сослался на результаты экспертизы «Апэкс Груп» по методике ЦБ, рассчитавшей размер ущерба в размере 1,66 млн руб. Арбитражный суд Москвы поддержал эту позицию, причем взыскал недостающие 0,42 млн руб. с компании, чей автомобиль был виновен в ДТП. Методика Банка России закреплялась в договоре со страховщиком, отметил суд. Решение устояло в апелляции и окружной кассации.

«Мехобработка-XXI век» подала жалобу в ВС, настаивая на расчетах по методике Минюста, поскольку пострадавшая компания не была стороной договора с «Ингосстрахом». По итогам рассмотрения дела экономколлегия ВС отменила решения нижестоящих судов. ВС указал, что пострадавший вправе требовать полного возмещения убытков: в пределах лимитов ОСАГО и ДСАГО возмещение осуществляет страховая компания, а сверх его — виновник ДТП. Но в материалах дела отсутствовал полис ДСАГО и правила страхования «Ингосстраха», хотя положения этих документов необходимо было исследовать. Также коллегия усомнилась в экспертизе «Апэкс Груп», проведенной по методике ЦБ, поскольку оценщик не исследовал скрытые повреждения и автомобиль даже не разбирался на СТО. В итоге ВС предложил назначить судебную экспертизу и направил дело на новое рассмотрение.

Подробнее о споре — в материале «Ъ» «Не на того наехали»

Ян Назаренко