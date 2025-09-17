Не на того наехали

Верховный суд РФ определит, как правильно рассчитывать размер выплат от страховой компании и виновника ДТП в пользу потерпевшего. Страховщик исчислил сумму возмещения, определив стоимость ремонта по методике ЦБ РФ. Однако пострадавшая сторона затребовала в пять раз больше, настаивая на применении других правил расчета — методики Минюста. Арбитражные суды отдали предпочтение первому методу, поскольку именно он прописан в договоре виновника аварии со страховщиком. Но, по мнению истца, раз он не сторона договора, а потерпевший, на него эти ограничения распространяться не должны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Верховному суду (ВС) РФ предстоит разъяснить, кто и в каком объеме отвечает за ущерб от автомобильной аварии. В июле 2023 года произошла авария с участием нескольких грузовиков с прицепами. Автомобиль виновника аварии (сам водитель погиб) принадлежал ООО «Интра Логистикс». Уголовное дело по факту ДТП не возбуждалось. Ответственность владельца грузовика страховал «Ингосстрах» по договору ОСАГО и соглашению о добровольном страховании гражданской ответственности (ДСАГО) с лимитом выплат в 3 млн руб. по риску «гражданская ответственность перед другими лицами».

Собственник пострадавшего «КамАЗа» — ООО «Мехобработка-XXI век» — обратился в «Ингосстрах» за возмещением в связи со страховым случаем. Страховщик выплатил 1,24 млн руб., рассчитав расходы на восстановительный ремонт транспорта по единой методике ЦБ РФ, утвержденной положением от 4 марта 2021 года №755-П. Пострадавшая компания сочла сумму заниженной и обратилась за независимой экспертизой, которая установила стоимость ремонта грузовика с полуприцепом в 6,94 млн руб. Расчет велся по Методическим рекомендациям по проведению судебных автотехнических экспертиз и исследований колесных транспортных средств в целях определения размера ущерба, стоимости восстановительного ремонта и оценки (методика Минюста 2018 года).

В итоге спор пришлось решать в судебном порядке. В своем иске «Мехобработка-XXI век» просила взыскать с «Ингосстраха» доплату за ремонт в размере 2,16 млн руб. (учитывая лимит и ранее перечисленную сумму) и еще 400 тыс. руб. неустойки за несвоевременную выплату страхового возмещения. С «Интра Логистикс» истец требовал оставшуюся сумму ремонта — 3,54 млн руб., которые не покрывались страховкой. Во время процесса страховая компания представила экспертное заключение «Алэкс Груп», основанное на методике ЦБ. Размер ущерба по нему был оценен в 1,66 млн руб.— всего лишь на 0,42 млн руб. больше, чем по расчетам самого «Ингосстраха».

Арбитражный суд Москвы вынес любопытное решение. Он доверился расчетам «Алэкс Груп», причем взыскал недостающие 0,42 млн руб. с виновника ДТП, а требования к «Ингосстраху» отклонил. Свое решение первая инстанция обосновала тем, что расчеты именно по методике ЦБ были предусмотрены в договоре добровольного страхования «Интра Логистикс» с «Ингосстрахом». По мнению суда, страховщик надлежащим образом исполнил свои обязательства перед истцом, а оставшаяся сумма должна быть взыскана с причинителя вреда в качестве возмещения ущерба. Апелляция и окружная кассация поддержали эти выводы.

Однако такой исход дела не удовлетворил истца, и он обратился в ВС. Применительно к выбору правил расчета стоимости ремонта «Мехобработка-XXI век» указывает, что не является стороной договора с «Ингосстрахом», который предписывает расчет ущерба по методике ЦБ РФ. По мнению истца, такая методика, как и закон об ОСАГО, в принципе не применяется к отношениям между причинителем вреда, застраховавшим свою ответственность, и потерпевшим, которому в результате ДТП был причинен вред (жизни, здоровью или имуществу). Следовательно, по мнению пострадавшей компании, расчет нужно произвести на основании методики Минюста 2018 года и взыскивать возмещение в пределах лимита именно со страховщика. А причинитель вреда возмещает разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба только в случае, если выплат по страховке оказалось недостаточно для покрытия затрат на ремонт, считает истец. Эти доводы заинтересовали ВС, дело передали в экономколлегию, заседание назначено на 1 октября.

Парадоксальные методики

Следует учитывать, что в этом деле два разных ответчика — страховая компания и причинитель вреда, указывает партнер юрфирмы Lidings Елизавета Фурсова. По мнению юриста White Stone Игоря Ширина, главный вопрос в том, применяется ли методика ЦБ для расчета размера компенсации с виновника ДТП. В этой связи ключевой будет будущая позиция ВС в отношении виновников аварий, в результате которых ущерб причинен на гораздо большую сумму, чем размер выплат по ОСАГО и ДСАГО, говорит руководитель страховой практики МЭФ Legal Иван Рыбаков.

Господин Ширин считает, что стоимость ремонта для двух ответчиков (причинителя вреда и его страховщика), обязанных компенсировать один и тот же ущерб, не может быть разной, поэтому для них обоих должна применяться одна и та же методика. По его мнению, это скорее должна быть методика ЦБ. Другие юристы считают иначе. Госпожа Фурсова признает, что к расчету страхового возмещения по ОСАГО с 2021 года применяется методика ЦБ. Но эти правила, по ее мнению, не распространяются на виновника ДТП, который обязан возместить рыночную стоимость ремонта транспортного средства, как того требует методика Минюста. Господин Рыбаков тоже считает, что наиболее разумным было бы полное возмещение убытков виновником ДТП сверх страхового покрытия. Однако такая позиция, предупреждает он, может привести к спросу на более полное страховое покрытие по ДСАГО и давлению на страховщиков ДСАГО, с которых вопреки условиям договора могут начать взыскивать на основании индивидуальных экспертиз.

Между тем, по мнению основателя юрфирмы «Пугачева и партнеры» Татьяны Пугачевой, если страховщик недобросовестно отказал в выплате или возместил заведомо заниженную стоимость ремонта, за это не должен отвечать виновник ДТП — это ответственность страховщика за убытки, которые не ограничены лимитом полиса. Если экономколлегия поддержит доводы истца, продолжает она, добросовестные потерпевшие смогут возмещать все свои расходы на ремонт. Но в любом случае выводы ВС по этому делу будут полезны крупным автопаркам и логистическим компаниям, поскольку позволят им более точно прогнозировать свои потенциальные риски и необходимые расходы в связи с наступлением страхового случая, заключает Игорь Ширин.

Ян Назаренко, Анна Занина