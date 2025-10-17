У компании Raven Russia изъяли активы в Подмосковье и Петербурге

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии активов британской компании Raven Russia, принадлежавших Игорю Богородову и Ярославу Шувалову. В доход государства обратили 100% акций ООО «Первомайская заря» и офисно-складской комплекс в Мытищах. Об этом сообщило «РИА Новости».

Иск был связан с несколькими десятками незаконных сделок между российскими юрлицами Raven Russia и эмиратской Phoenix Property Group Limited (бывшая Raven Russia Holdings Cyprus Limited). В их рамках было перечислено более 6 млрд руб. Суд признал сделки недействительными и взыскал деньги в государственную казну.

В феврале суд передал государству доли 17 стратегических компаний Raven Russia, владеющих 16 транспортными терминалами. Их общая площадь достигала 2 млн кв. м. В Генпрокуратуре отмечали, что логистические парки, имеющие стратегическое значение для России, незаконно находились под контролем иностранных резидентов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Прокуроры взяли терминалы».

Никита Черненко