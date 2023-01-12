В Тамбове выделили участок под первый арендный дом для студентов

Правительство Тамбовской области выделило участок площадью 0,25 га в центре Тамбова, на улице Советской, под строительство первого в регионе арендного дома Дом.РФ. Об этом рассказали в пресс-службе госкорпорации. Там уточнили, что земля предоставлена застройщику без проведения торгов в рамках специального механизма для масштабных инвестиционных проектов (МИП). Планируется, что в арендном доме общей площадью 6,7 тыс. кв. м можно будет разместить около 500 студентов Державинского университета. Строительство хотят начать в 2023 году, заселение — в 2025-м. Дом будет отделан и оснащен мебелью. Проект является пилотным в рамках реализации поручения зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко по строительству арендного жилья для научно-образовательных и научных центров мирового уровня.

Отметим, что соглашение о реализации арендного проекта подписали в августе прошлого года, к концу 2022-го он получил статус МИП. Такой же механизм в ноябре был использован для передачи участка под арендный дом в Липецке. Первый проект арендного дома для студентов реализован в 2021 году в Москве совместно с НИУ ВШЭ (186 квартир для размещения более 600 студентов).

В Черноземье первый арендный дом площадью 7,7 тыс. кв. м появился в Воронеже. В сентябре 2020-го Дом.РФ выкупила у местного застройщика АО «ДСК-1» 165 квартир общей площадью 7,7 тыс. кв. м и 40 машиномест в подземном паркинге ЖК «Современник». В 2021-м году началось заселение квартир.

Мария Старикова