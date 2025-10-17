Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Нинбо

19-я ракетка мира Диана Шнайдер обыграла китаянку Чжу Линь, занимающую 219-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка пробилась в полуфинал Ningbo Open — проходящего в Китае турнира категории 500, призовой фонд которого составляет $1,064 млн.

Матч, продлившийся 1 час 48 минут, завершился со счетом 2:6, 6:3, 6:1. В полуфинале Диана Шнайдер сыграет против своей соотечественницы — десятой ракетки мира Екатерины Александровой. Ранее россиянки встречались на корте дважды. В матче третьего круга Charleston Open сильнее оказалась Александрова, в финале Monterrey Open победу одержала Шнайдер.

В другом полуфинале встретятся итальянка Джасмин Паолини (8) и представительница Казахстана Елена Рыбакина (9).

Турнир в Нинбо завершится 19 октября. Его действующей победительницей стала австралийская теннисистка Дарья Касаткина, которая на тот момент представляла Россию.

Таисия Орлова