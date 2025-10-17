Пути разобщения

Длинный перечень происшествий, связанных с участием израильских спортсменов и спортивных команд в международных соревнованиях, пополнила новая история. Она связана с запретом на посещение футбольного матча между бирмингемской «Астон Виллой» и тель-авивским «Маккаби» фанатам выездной команды. Решение, принятое в четверг с подачи полиции графства Уэст-Мидлендс, нашло поддержку у ряда политиков. Однако не менее крупную группу тех, кто его осудил, возглавил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Фото: Matteo Ciambelli / Reuters Перед отборочным матчем чемпионата мира по футболу между Италией и Израилем, Удине, 14 октября

Фото: Matteo Ciambelli / Reuters

Решение не пускать фанатов тель-авивского «Маккаби» на бирмингемский стадион Villa Park 6 ноября, когда их любимая команда на выезде сыграет в Лиге Европы против местной «Астон Виллы», было принято поздно вечером в четверг консультативным комитетом по безопасности при городском совете. Орган откликнулся на призыв полиции графства Уэст-Мидлендс, присвоившей матчу статус «очень опасного». Правоохранители ссылались в том числе на неудачный опыт Нидерландов: прошлой осенью фанаты «Маккаби» посетили Амстердам, и закончилось все беспорядками и «вспышкой насилия в отношении израильских болельщиков». Несколько человек пострадали и были госпитализированы, несколько десятков — были арестованы.

Большой неожиданностью решение, принятое городским советом Бирмингема, не стало. Оно ожидалось давно. Если верить газете The Telegraph, соответствующие директивы полицейские стали разрабатывать еще в конце августа, когда жеребьевка основного этапа Лиги Европы только свела «Астон Виллу» и «Маккаби».

Усложнял подготовку к матчу демографический фактор (по переписи 2021 года, около 30% населения Бирмингема исповедуют ислам, и время от времени в городе проходят пропалестинские марши). Накаляли атмосферу заявления некоторых политиков. В их числе есть довольно видные деятели, такие как Джереми Корбин, бывший лидер лейбористов, основавший в этом году новую организацию — «Твоя партия». Не менее громко выступал примкнувший к новой платформе независимый член парламента Аюб Хан, избранный как раз по тому округу, в котором располагается Villa Park. Он призывал и вовсе отменить матч ради восстановления «общественной безопасности» и «гармонии». Последствия принятия не столь радикальной, но все же довольно жесткой меры оказались чуть ли не противоположными.

Одним из первых высказался представитель израильского клуба, его исполнительный директор Джек Ангелидес. В эфире BBC Radio 4 он сообщил, что ему «трудно понять», почему болельщикам не может быть обеспечена безопасность во время матча, и на основании этого выразил «серьезные опасения» насчет безопасности игроков тель-авивской команды. Господин Ангелидес добавил, что антисемитизм начинается с малого.

К «немедленному пересмотру решения» призвал глава отдела полиции Уэст-Мидлендса по борьбе с преступностью Саймон Фостер. Он усомнился в «уместности и оправданности» запрета.

Вскоре вопрос дошел до министра культуры, СМИ и спорта Великобритании Лизы Нэнди.

Развернутый комментарий дал министр без портфеля Иэн Маррей: «Мы не должны превращать нашу страну в место, где людей не пускают на массовые мероприятия. Полицейские долго работали на футбольных матчах, в том числе в сложных условиях. Обеспечение безопасности — их работа».

Лидер оппозиционной Консервативной партии Кеми Баденок окрестила ситуацию «национальным позором» и потребовала вмешательства премьер-министра Кира Стармера. Тот довольно скоро откликнулся. «Это неверное решение. Мы не потерпим антисемитизма на наших улицах»,— написал господин Стармер на своей странице в соцсети X. По данным The Times, решение городского совета Бирмингема может быть пересмотрено уже в пятницу.

Чем бы ни кончился этот спор, остается констатировать, что сложностей у израильтян в футболе становится все больше, даже несмотря на то что отстранения от турниров им удалось избежать. Общественными волнениями сопровождается практически любой приезд израильской команды в европейскую страну. Пропалестинские демонстрации совсем недавно были в Норвегии и Италии, где проводила выездные встречи сборная Израиля; в Греции, где «Маккаби» играл против ПАОКа. У клуба из Тель-Авива в нынешней европейской кампании впереди еще два гостевых матча. Оба — в Германии, против «Штутгарта» и «Фрайбурга».

Роман Левищев