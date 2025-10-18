Удмуртия увеличила экспорт саженцев елей в Казахстан на 13% за год

2,4 тыс. саженцев елей экспортировали из Удмуртии в Казахстан с начала года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

14 октября специалистами управления была проконтролирована отправка 100 саженцев елей для экспорта в Казахстан. Собственнику продукции был выдан фитосанитарный сертификат.

Напомним, 5,9 тыс. куб. м лесопродукции вывезли из Удмуртии в Таджикистан с начала года. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Анастасия Лопатина